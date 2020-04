Helft Nederlanders beweegt voldoende

Bijna de helft van de Nederlanders beweegt genoeg. Volgens statistiekbureau CBS voldeed 54 procent van de Nederlanders vorig jaar aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Ook gaf 54 procent aan wekelijks te sporten.

Met name ouderen zijn steeds meer gaan bewegen. In 2001 voldeed slechts 22 procent van de 65-plussers aan de norm om wekelijks tenminste 2,5 uur matig intensief te bewegen. In 2019 was dit toegenomen tot 40 procent. Van de groep ouderen doet 75 procent voldoende bot- en spierversterkende oefeningen.

Van de jongeren van 12 tot 18 jaar gaf 41 procent vorig jaar aan voldoende te bewegen, in 2018 was dat nog 34 procent. Hoewel de jongeren daarmee minder vaak aan de beweegrichtlijnen voldeden, gaven ze wel het vaakst aan wekelijks te sporten (71 procent).

Van de Nederlanders die wekelijks sporten, was 74 procent lid van een sportvereniging of in het bezit van een abonnement bij bijvoorbeeld een fitnesscentrum, dansschool of zwembad.