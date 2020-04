‘Houd ook bij zwemmen in open water 1,5 meter afstand’

Wie tijdens het warme weer verkoeling wil zoeken in het water, moet op de zwemlocaties rekening houden met 1,5 meter afstand. Niet alleen op de kant, maar ook in het water zelf. Dat zegt de Helpdesk Water van de Rijksoverheid. De helpdesk benadrukt dat thuisblijven volgens de richtlijnen van het RIVM eigenlijk beter zou zijn.

Vanaf 1 mei worden de officiële zwemlocaties in meren, plassen en kanalen minimaal eens in de week getest op de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën en blauwalgen. Als de zwemwaterkwaliteit onder de maat is, geeft de provincie een waarschuwing of een negatief zwemadvies.