Minder Oranjemerchandise en kratjes bier voor ‘Woningsdag’

Retailers die normaal gesproken goede zaken kunnen doen met de verkoop van Oranjemerchandise in aanloop naar Koningsdag, hebben dit jaar bescheidener verwachtingen. De Oranjetompouce lijkt vooralsnog de grote constante factor te worden op de komende Koningsdag, vanwege de coronamaatregelen dit jaar officieus omgedoopt tot ‘Woningsdag’.

“Niks”, zegt een Blokker-woordvoerder op de vraag wat de winkelketen aan Oranjemerchandise in de schappen heeft liggen. “Wij denken dat onze klanten dat nu niet interessant vinden.” Over ‘Woningsdag’ is men bij Blokker sceptisch, aldus de woordvoerder. “Merchandise gaat gewoon niet werken zonder een feest. Maandag geldt per slot van rekening nog steeds een samenscholingsverbod.” Wel verkoopt Blokker nog vlaggen, wimpels, en vlaggenstokken en -houders. “Maar wij vinden het niet echt gepast om nu uit te pakken. Ook commercieel niet.”

Voor Albert Heijn zijn de verschillen kleiner. “Wij hebben hetzelfde ingekocht als we de laatste tijd doen, en dezelfde hoeveelheid aan Oranjetompoucen die we normaal inkopen rond deze tijd”, zegt een woordvoerder. Albert Heijn ziet hoofdzakelijk een verschil in de drankverkoop. “Normaal geven mensen feestjes rond Koningsdag en verkopen we daarom meer kratten bier dan normaal. Dit jaar zien we dat we meer blikjes, flesjes speciaalbier en alcoholvrij bier verkopen.” Het is volgens de woordvoerder nog iets te vroeg om te zeggen of ‘Woningsdag’ wel of geen commercieel succes wordt. “Dat zal ook afhangen van het weer.”

HEMA wil geen mededelingen doen over de ingekochte hoeveelheden en de verwachte verkoop maar laat weten dat traditionele merchandise en de Oranjetompoucen gewoon in de schappen zullen liggen. “Die laatste verkopen we dit jaar met een bezorgtasje, zodat mensen ze ergens kunnen afgeven als geschenk.”