Extra maatregelen voor klimaatdoelen Urgenda-uitspraak

Het kabinet wil de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door moderne kolencentrales flink terugdringen door een uitstootplafond in te stellen. Daar zal een compensatie voor de eigenaar van de centrale tegenover staan. Daarnaast trekt klimaatminister Eric Wiebes tientallen miljoenen euro’s aan subsidie uit om woningen te verduurzamen, waar huiseigenaren, huurders en ondernemers gebruik van kunnen maken.

Het kabinet zet 150 miljoen euro opzij voor compensatie voor mensen die “bijvoorbeeld LED-lampen” kopen of hun woning op andere manieren verduurzamen. Woningcorporaties hoeven minder verhuurdersheffing te betalen als zij de huizen die ze verhuren verduurzamen. Die maatregel kost het kabinet ook zo’n 150 miljoen euro.

Dat zijn de belangrijkste maatregelen die het kabinet treft om aan klimaatdoelstellingen op de korte termijn te voldoen. De CO2-uitstoot moet dit jaar 25 procent lager liggen dan in 1990, zo hebben verschillende rechters, tot de Hoge Raad aan toe, bepaald in de veelbesproken Urgenda-zaak. Ze dragen ook bij aan de vermindering van de stikstofuitstoot, die nodig is om de verlening van bouwvergunningen weer op gang te brengen.

Door de coronacrisis werd het pakket pas later gepresenteerd, maar het kabinet wil nog gewoon aan het vonnis voldoen. De coronamaatregelen hebben “significante gevolgen” op de uitstoot in 2020, maar heeft weinig effect op de uitstoot op de lange termijn.