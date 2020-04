Rookoverlast in Limburgse plaatsen door brand Deurnese Peel

In verschillende Limburgse plaatsen is vrijdagochtend sprake van rookoverlast, veroorzaakt door de brand in de Deurnese Peel. Het gaat om het gebied rond Meijel, Panningen, Grashoek en America. Dat meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord.

Wie last heeft van de rook, wordt opgeroepen ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Er zijn geen gevaarlijke concentraties gemeten, aldus de veiligheidsregio.

De brand woedde dagenlang, maar donderdag meldde de brandweer het vuur onder controle te hebben. De verwachting was dat nablussen nog geruime tijd zou duren. De brand heeft zo’n 800 hectare natuurgebied verwoest. Het Peelgebied omvat in totaal 1000 hectare.