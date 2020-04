Weer rijen wachtende Duitsers voor Limburgse grens

Voor de grensovergangen bij Roermond en het naburige Vlodrop stonden zaterdag rond 13.00 uur weer rijen Duitse automobilisten te wachten voor controles door de marechaussee. Die vraagt hun of ze dringend in Nederland moeten zijn. Als dat niet zo is, wordt de Duitsers vriendelijk verzocht om te keren. Sommigen doen dat, anderen rijden echter door. De marechaussee mag hun de toegang immers niet verbieden.

De meeste Duitsers zeggen dat ze in Limburg boodschappen willen doen, of naar boot of camping willen gaan. Maar er zijn ook oosterburen die hun hond in Limburg willen uitlaten. Vooral de automobilisten die van ver komen, zijn niet genegen om te keren na de lange reis.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg Noord is het aantal Duitsers dat de grens over trekt vele malen minder dan voor de coronacrisis. “De rijen auto’s ontstaan doordat er controle is”, aldus deze woordvoerder. “Het gaat om het totale aanbod en dat is vele malen lager dan normaal op een zaterdag.”

Volgens deze woordvoerder is het niet druk in Venlo, ook niet op plekken waar normaal veel Duitsers komen.