De Jonge wil vanaf 11 mei proef met bezoek aan verpleeghuizen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil vanaf 11 mei bij wijze van proef bezoek toestaan in een klein aantal verpleeghuizen. Dat zegt de bewindsman in een interview met het Nederlands Dagblad.

Bezoek aan verpleeghuizen is al weken verboden, om te voorkomen dat kwetsbare bewoners besmet raken met het nieuwe coronavirus. Het kabinet besloot vorige week nog die maatregel te verlengen. Premier Mark Rutte zei toen al wel dat deskundigen zouden gaan kijken of en wanneer enige versoepeling mogelijk zou zijn.

“Ik ben nu bezig met een voorstel voor de bezoekregeling, waarover ik op maandag 4 mei advies wil vragen aan het Outbreak Management Team”, zegt De Jonge. Een woordvoerder van het ministerie kon geen nadere details geven omdat het plan zich nog “in de denkfase” bevindt.

Volgens De Jonge kan versoepeling alleen bij een verpleeghuis waar geen besmettingen zijn. “Dat is een belangrijke voorwaarde, omdat je dan weet dat die locatie in staat is strikt de hygiënemaatregelen na te leven.” Het aantal bezoekers zal vermoedelijk in eerste instantie beperkt moeten blijven tot één per bewoner.