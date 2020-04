Koning verheugt zich op lezen brieven van kinderen

Koning Willem-Alexander heeft maandag in het NPO 3-programma Zapplive Extra de eerste brief gekregen in het kader van de actie Vertel het de koning. Fleur Heijmerikx, die maandag ook haar verjaardag vierde, mocht haar brief eerst voorlezen en daarna digitaal overhandigen.

Fleur deed haar brief in een envelop en schoof die daarna voor haar webcam. Willem-Alexander ‘pakte’ vervolgens in zijn beeld de envelop aan. “Ik verheug me op de rest”, zei de koning. “Ik ga genieten van alle brieven.” Willem-Alexander bedankte in de uitzending ook rapper Ali B en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, voor het initiatief van de actie.

Ali B, die ambassadeur is van het project, vroeg kinderen wat ze aan de koning zouden willen vertellen op zijn verjaardag. Ongeveer 2600 kinderen gaven hier gehoor aan. De tekeningen en brieven worden gebundeld en overhandigd aan Willem-Alexander.

Volgens de Oranjebond vertellen de kinderen “in rake woorden” hoe ze deze tijd beleven, wat ze eng vinden en waar ze naar uit kijken. “Dat treft je recht in het hart. We bewaren dit voor komende generaties als tijdsbeeld van Koningsdag 2020. Dat is het cadeau van deze kinderen aan de koning en ons land.”