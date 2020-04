‘Rustige start in Amsterdam, extra toezicht bij stadsparken’

Koningsdag kent in Amsterdam een rustige start. “Het beeld is tot dusverre dat veel mensen thuisblijven”, meldt een woordvoerster van de gemeente.

Twee stadsparken staan vanwege de maatregelen rondom het coronavirus onder ‘extra toezicht’. Het gaat om het Vondelpark en het Sarphatipark. Voor het Sarphatipark zijn maandag dezelfde restricties ingevoerd als voor het Vondelpark. Daartoe is besloten nadat het zondag druk was in dat park.

“De drukte in die parken wordt beter gecontroleerd, onder meer door zijuitgangen te sluiten”, aldus de woordvoerster.

Normaal gesproken trekken honderdduizenden mensen op Koningsdag naar Amsterdam. Twee jaar geleden werd op het hoogtepunt, halverwege de middag, de grens van 1 miljoen mensen (bewoners en bezoekers) gepasseerd.