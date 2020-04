Verzekeraars pleiten voor garantiefonds voor festivals

Verzekeraars van muziekevenementen hopen dat de overheid garant wil staan als festivals en andere grote evenementen ook na 1 september nog niet door kunnen gaan vanwege de coronacrisis. Dat zei Maarten van Denderen van Klap No Risk, één van de grootste verzekeraars in Nederland van muziekevenementen, maandag in het NOS Radio 1 Journaal.

Voor verzekeraars is het op dit moment “een te groot risico” om pandemiedekking te geven, zegt Van Denderen. Bovendien zouden de premies onvoorstelbaar hoog zijn. De overheid kan daarom een rol spelen, denkt hij.

“Ik heb nagedacht: hoe zouden we dit oplossen? Voor verzekeraars is het risico te groot, dat kunnen ze financieel niet aan”, aldus Van Denderen. Als het aan hem ligt blijven de huidige dekkingen, en komt de overheid alleen in beeld als evenementen ook na 1 september nog te maken hebben met de coronacrisis. “Alleen op het moment dat er uitgekeerd moet worden, springt de overheid bij. Die neemt dan het risico over van de verzekeraars.”

Volgens Van Denderen is zoiets niet nodig voor alle kosten. De overheid hoeft alleen garant te staan voor de kosten die gemaakt worden door belanghebbenden in Nederland. Hoe groot het bedrag is dat met het garantiefonds gemoeid zou zijn, kon hij nog niet noemen.