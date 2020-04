Adriaan van Dis en Jeroen Krabbé in campagne War Child

Adriaan van Dis, Jeroen Krabbé en Jan Terlouw doen mee aan de nieuwe campagne Doorbreek het zwijgen die War Child op 30 april begint. 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vraagt War Child met de campagne aandacht voor oorlogstrauma’s.

Voor War Child vertellen de bekende Nederlanders over hun persoonlijke ervaringen met de Tweede Wereldoorlog en de pijn en het verdriet waar zij als kind niet over konden spreken. “Over de slechte, wrede en vernederende dingen in de oorlog was een oorverdovend zwijgen. De impact daarvan op mij als kind is verstrekkend geweest. Ik was wantrouwend, angstig en nerveus. Door veel therapie heb ik dingen kunnen verwerken”, zegt schrijver Adriaan van Dis.

“Wij moeten de oorlogskinderen van nu helpen. Het is een investering in de vrede voor de toekomst, een investering in een vreedzame toekomst voor deze kinderen. Maar ook een investering in de toekomst van onze eigen kinderen. Als wij deze kinderen nu niet helpen komt het probleem later op ons af”, aldus Van Dis. “Dus laten we dat dan juist in dit jaar, waarin wij volop terugkijken en herdenken, War Child gaan steunen.”

Hanneke Groenteman en Hedy d’Ancona reisden met War Child naar Oeganda voor een ontmoeting met oorlogskinderen van nu. Samen met War Child proberen ze de kinderen te helpen hun oorlogsverhalen te vertellen. Hun reisverslag, samen met de verhalen van Krabbé, Terlouw en Van Dis, is te zien in een driedelige documentaireserie die SBS6 vanaf 17 mei uitzendt.