GVB: merkbaar drukker in Amsterdams ov

Het Amsterdamse ov-bedrijf GVB bevestigt dat het drukker wordt in het openbaar vervoer in de hoofdstad. Dinsdagochtend verschenen op sociale media foto’s van metrostellen waarin de meeste bankjes bezet waren, met de klacht dat 1,5 meter afstand houden zo niet mogelijk is.

Volgens het GVB klopt het dat er met name in de spits merkbaar meer reizigers zijn. Maar de verantwoordelijkheid voor het in acht nemen van coronamaatregelen ligt bij de reizigers zelf, aldus het vervoerbedrijf. “De oproep om niet met het openbaar vervoer te gaan tenzij het echt moet of als je een vitaal beroep hebt, is nog steeds van kracht.” Wel wordt woensdag de dienstregeling iets verruimd, tegelijk met die van de NS, om het toenemend aantal reizigers te kunnen opvangen.