Keukenhof maakt 360 gradenvideo

De Keukenhof heeft voor de virtuele bezoekers van het park een 360 gradenvideo gemaakt. De video van negen minuten neemt de kijkers mee over de kronkelende paadjes met tulpen, hyacinten en narcissen naar de vijver en de molen in het park.

Door coronamaatregelen blijft de Keukenhof in Lisse dit voorjaar gesloten. In plaats daarvan deelt het park al wekenlang video’s van de voorjaarsbloeiers op YouTube. Daarin laten medewerkers van het park hun favoriete plekken zien. Maar vanaf dinsdag kunnen virtuele bezoekers dankzij de 360 gradenbeelden ook zelf ervaren hoe het is om door Keukenhof te lopen

Volgens Keukenhof speelt het park met de video in op een veelgestelde vraag via de socialmediakanalen.