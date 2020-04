Korte demonstratie ‘voor de vrijheid’ bij het Binnenhof

Op het Plein bij het Haagse Binnenhof is dinsdagmiddag korte tijd gedemonstreerd. Er deden volgens de politie tussen de 100 en 200 mensen aan mee. De bijeenkomst viel vanzelf weer uiteen, maar de burgemeester had ook al ingestemd met het door de politie laten beëindigen van de manifestatie, omdat er meer dan dertig mensen bijeen waren en er niet genoeg onderlinge afstand werd gehouden.

Volgens oproepen die op Facebook circuleren, was de demonstratie een roep om vrijheid en een protest tegen onder meer 5G-masten, inperking van bewegingsvrijheid en privacy en tegen de “kapotgemaakte” economie.

Het is niet duidelijk wie heeft opgeroepen tot de manifestatie, al staat in het pamflet wel dat iedereen zich moet houden aan de 1,5 meter afstand. De gemeente heeft maandag na de oproepen op Facebook geprobeerd in contact te komen met de organisatoren, maar het blijft onduidelijk wie dat zijn. Een woordvoerster van de gemeente: “De gemeente mag beperkingen opleggen aan zo’n demonstratie en dan in overleg met de organisatie afspraken maken. Maar dat overleg was niet mogelijk en daarom is dit een onrechtmatige samenkomst.”