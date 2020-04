MBO Raad: verleng basisbeurs voor omscholing student om corona

Voor mbo’ers die zich na hun studie willen laten omscholen, zou een basisbeurs beschikbaar moeten blijven. Met zo’n tegemoetkoming kunnen ze ervoor kiezen een opleiding met betere carrièreperspectieven te volgen nu de arbeidsmarkt zo veranderd is door de coronacrisis. Dat bepleit de MBO Raad, zo bevestigt een woordvoerder dinsdag berichtgeving in de Telegraaf.

“Vanwege de economische gevolgen van de coronacrisis zijn er studenten die een overstap willen maken naar een opleiding met betere perspectieven op werk”, zegt waarnemend voorzitter Frank van Hout tegen de krant. Niet alle studenten hebben voldoende studiefinanciering beschikbaar om een nieuwe opleiding te bekostigen en dus moeten zij noodgedwongen geld lenen. “Hierdoor ontstaan schulden en dat willen we voorkomen.” Voor een deel van de mbo-opleidingen geldt dat de beurs een gift is en geen lening.

Over de suggestie heeft de MBO Raad een brief geschreven aan de Tweede Kamer, meldt de krant. De MBO Raad is ook druk bezig met de eventuele heropening van de mbo’s. Praktijklessen die niet op afstand kunnen plaatsvinden, krijgen daarbij voorrang.