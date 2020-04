Herdenkingsmunt voor 75 jaar vrijheid

De Koninklijke Nederlandse Munt brengt op Bevrijdingsdag een herdenkingsmunt uit ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid. Jaap Smit, vicevoorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, slaat dinsdag 5 mei het eerste 75 Jaar Vrijheid Vijfje in het muntgebouw in Houten.

Het bijzondere Vijfje, een officieel betaalmiddel, wordt in opdracht van het ministerie van Financiën geslagen. Het is de eerste herdenkingsmunt van 2020, aldus de Koninklijke Nederlandse Munt

De munt is ontworpen door kunstenaar Marijke van Warmerdam. Op beide zijden van het geldstuk is een wapperend lint afgebeeld. Het lint verbeeldt volgens de kunstenaar de feestelijke sfeer van de bevrijding en slingert zich door de opdruk 75 jaar vrijheid.

Bij de 75-jarige herdenking van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden in september vorig jaar is ook een Vijfje geslagen. Daarnaast is een speciale muntset Europe Remembers verschenen, die herdenkingsmunten bevat van Nederland, Canada en het Verenigd Koninkrijk.