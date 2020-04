Staat moet Volkert van der G. dwangsom betalen

De Staat moet Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, ruim 2800 euro betalen. Dat oordeelde de Raad van State woensdag. Het gaat om een dwangsom van 1260 euro en proces- en griffiekosten van 1569 euro, omdat niet alle wettelijke procedures juist zijn gevolgd.

De rechtbank Gelderland stelde Van der G. vorig jaar al in het gelijk en legde de Staat een dwangsom op. De Staat ging in hoger beroep maar vangt nu ook bot.

De kwestie gaat om het verzoek van Van der G. tot inzage in zijn persoonsgegevens. Daarover had hij in augustus 2018 naar zowel de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming een brief gestuurd. Op dat verzoek kwam alleen van de laatste een reactie, een door deze minister ondertekende ontvangstbevestiging.

Van der G. stelde daarop de minister van Justitie en Veiligheid in gebreke. De Staat meende dat hij had kunnen aannemen dat de brief namens beiden bedoeld was, maar zowel de rechtbank als de Raad van State oordeelt in het voordeel van Van der G.

De 50-jarige Van der G. werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de moord op politicus Pim Fortuyn in mei 2002. De afgelopen jaren waren er meerdere zaken tussen Van der G. en de Staat, onder meer over zijn meldplicht. Meestal trok Van der G. aan het langste eind.