Verbeet: afgelasten Nationale Herdenking nooit een optie geweest

Het is voor Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei, nooit een optie geweest de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam niet door te laten gaan vanwege het coronavirus. Dat zegt zij in een interview met De Telegraaf.

De dodenherdenking is volgens de oud-voorzitter van de Tweede Kamer “een belangrijk nationaal moment”. “Ook voor nieuwe Nederlanders. Het gaat ook om verbondenheid. Juist nu hebben mensen behoefte aan stilstaan bij de doden. Aan respect betuigen en stilstaan bij de rechtsstaat. Je ziet nu – in tijden van crisis – hoe hard we die nodig hebben.”

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn dit jaar alleen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en Verbeet zelf aanwezig bij de herdenking. Zij blijven op afstand van elkaar. Het koningspaar legt een krans bij het Nationaal Monument.

De koning houdt na de twee minuten stilte en het Wilhelmus een toespraak. Niet eerder sprak het staatshoofd tijdens de Nationale Herdenking. Dit jaar gebeurt dat wel omdat Nederland herdenkt dat het 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.