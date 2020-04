CDA Brabant: samenwerking FVD onder ‘stevige randvoorwaarden’

Een meerderheid van 56 procent van de de Brabantse CDA-leden vindt het onder “stevige randvoorwaarden” acceptabel dat hun partij in het provinciebestuur gaat samenwerken met Forum voor Democratie (FVD). Dat is de uitkomst van een online ledenraadpleging.

Leden van CDA Brabant konden zich tot woensdagmiddag 12.00 uur uitspreken over de beoogde coalitie, met ook de VVD en Lokaal Brabant. Ruim achthonderd van de in totaal circa vijfduizend leden maakten van die gelegenheid gebruik.

Of de samenwerking met de partij van Thierry Baudet aanvaardbaar is, hangt voor de leden sterk af van de inhoud van het coalitieakkoord. Ook moet het CDA sterke gedeputeerden kunnen leveren om de partij in het provinciebestuur te vertegenwoordigen.

De ledenraadpleging was niet onomstreden. Prominente Brabantse CDA-leden vroegen het landelijk bestuur onlangs in een open brief in te grijpen. Zij stoorden zich vooral aan de formulering van de vragen, die zij “sterk sturend” noemden.

Maar volgens het landelijk bestuur heeft CDA Brabant de leden “voldoende de mogelijkheid geboden om advies mee te geven”. Daarom wijst het de bezwaren tegen de ledenraadpleging van de hand.

Voorzitter Rutger Ploum wijst erop dat het bestuur ook over de inhoud van het coalitieakkoord in gesprek wil met voor- én tegenstanders. “Dat lijkt ons een goed plan”, zegt Ploum. “Want dit alles maakt veel los bij betrokken leden en daar hebben wij alle begrip voor.”

Het CDA maakte al deel uit van het Brabantse provinciebestuur, samen met VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Maar die samenwerking liep spaak omdat de christendemocraten het niet eens konden worden met de andere coalitiepartijen over het te voeren stikstofbeleid.