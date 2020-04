Deskundigen praten Kamer bij over testen en beschermingsmiddelen

Deskundigen praten de Tweede Kamer donderdagmorgen bij over coronatesten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Er is wereldwijd nog steeds een groot tekort aan deze materialen.

Het kabinet probeert zoveel mogelijk van deze middelen te kopen. Een speciaal gezant moet hierbij helpen. Ook is begonnen met de productie van mondkapjes in eigen land en is er een luchtbrug met China opgestart.

Een deel van de Kamer vindt dat het kabinet te traag heeft gereageerd op de crisis en sneller had moeten beginnen met de inkoop van middelen. Ook vinden zij dat er veel meer getest moet worden en meer beroepen persoonlijke beschermingsmiddelen moeten krijgen.

In het begin van de crisis waren testen en beschermingsmiddelen vooral bestemd voor de ziekenhuizen. Sinds een paar weken worden ze ook op grotere schaal geleverd aan andere onderdelen van de zorg zoals verpleeghuizen. Maar ook daar zijn nog tekorten.

Op dit moment worden er dagelijks ongeveer 7000 tests uitgevoerd. Binnenkort komen ook medewerkers op scholen en kinderopvang in aanmerking voor testen. Over twee weken gaan deze instellingen weer open.

De Kamerleden worden bijgepraat door speciaal coronagezant Feike Sijbesma, Jan Woldman van de GGD Amsterdam-Amstelland, Rob van der Kolk, coördinator van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, en Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS.