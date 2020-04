Een vijfde van sociale huurders in grote steden wil verhuizen

Ruim een vijfde van de sociale huurders (21 procent) in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wil verhuizen. De verhuiswens ligt landelijk op 14 procent, meldt USP Marketing Consultancy.

Volgens USP is de wil van mensen met een sociale huurwoning om binnen twee jaar te verhuizen de afgelopen jaren sterk toegenomen; begin deze eeuw lag het percentage nog tussen de 5 en 10 procent.

“In 2018 meldden wij een historisch hoogtepunt sinds onze metingen naar de verhuiswens. Ook anno 2020 blijft de verhuiswens hoog, de druk is met name groot in de grote steden, onder de jongere doelgroep”, aldus het marktonderzoekbureau. Vooral in de leeftijdscategorie tot 35 jaar zijn er problemen.

Volgens USP is het aanbod van nieuwe woningen nog steeds te beperkt. Het bureau oordeelt dat door de invoering van de verhuurdersheffing en de beperkende mogelijkheden van corporaties voor nieuwbouw het aanbod van woningen is achtergebleven bij de vraag.

Veel sociale huurders, een kwart, zeggen dan ook een gewenste verhuizing uit te stellen omdat er geen geschikte woningen zijn in de gemeente. In de grote steden ligt dat percentage zelfs op 42 procent.