Nederlanders schenken Rode Kruis 6 miljoen beschermingsmiddelen

Nederlanders hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van het Rode Kruis om vanwege de uitbraak van het coronavirus persoonlijke beschermingsmiddelen te doneren. Tussen 20 maart en 29 april kwamen onder meer 1,5 miljoen maskers, bijna 100.000 beschermingsbrillen en meer dan 50.000 schorten binnen.

De spullen zijn gesorteerd en gecontroleerd door vrijwilligers van het Rode Kruis en overgedragen aan de overheid. Die heeft de spullen verdeeld onder de plekken waar ze op dat moment het hardst nodig waren.

De inzameling is inmiddels beƫindigd. De actie was bedoeld om de spullen die in Nederland aanwezig waren, te verzamelen en zo snel mogelijk bij de zorgverleners te krijgen.