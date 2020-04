Niemand besmet met hepatitis na fout Eindhovens ziekenhuis

Honderden mensen die in de afgelopen jaren een gebitsreiniging hadden ondergaan in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, hebben goed nieuws te horen gekregen. Niemand heeft hepatitis opgelopen tijdens de behandeling, meldt het ziekenhuis. De patiënten moesten op deze ziekte getest worden omdat het ziekenhuis een instrument had gebruikt dat niet volgens de hygiënerichtlijnen was schoongemaakt.

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven had 649 patiënten opgeroepen voor een bloedonderzoek. Van hen deed 85 procent mee, dus ongeveer 550 mensen. Een van hen had hepatitis B, een ander bleek hepatitis C te hebben gehad, maar zij waren allebei niet besmet geraakt in het Catharina Ziekenhuis. Bovendien hadden ze niemand anders besmet in het ziekenhuis.

Bij gebitsreinigingen wordt een zogeheten ultrasoontip gebruikt. Die trilt tandsteen los van de tand of het implantaat. Bij zo’n behandeling kan het tandvlees bloeden, waardoor overdraagbare virussen op het instrument terecht kunnen komen. Als de tip dan niet goed wordt schoongemaakt, zou een volgende patiënt besmet kunnen raken.

De fout met de gebitsreiniging werd in oktober vorig jaar ontdekt. Alle patiënten die op of na 27 januari 2014 een gebitsreiniging hadden ondergaan, kregen de oproep. Het Eindhovense ziekenhuis is inmiddels helemaal gestopt met de behandeling.