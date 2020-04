Overheid koopt extra vaccins tegen pneumokokken voor ouderen

Vanaf het najaar kunnen mensen van 70 tot 79 jaar zich laten vaccineren tegen pneumokokken. Daartoe zal de overheid 250.000 extra vaccins inkopen bovenop de 500.000 vaccins die al beschikbaar zijn, meldt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. “Ik ben blij dat het daarmee zal lukken een groot deel van de kwetsbaarste mensen de pneumokokkenvaccinatie aan te bieden”, schrijft Blokhuis.

Hij volgt met zijn besluit het spoedadvies van de Gezondheidsraad van vorige week om ouderen als eerste te vaccineren. Zij hebben een hoger risico op een ernstig ziekteverloop van zowel een pneumokokkeninfectie als een coronabesmetting.

Een infectie met pneumokokken kan leiden tot longontstekingen, hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en voortijdige sterfte. De Gezondheidsraad had twee jaar geleden al geadviseerd om mensen van 60 tot 80 jaar eens in de vijf jaar te vaccineren.

Blokhuis had de raad gevraagd of het nodig was bepaalde groepen voorrang te geven naar aanleiding van de Covid-19-pandemie. Naast de ouderen, vindt de raad dat ook mensen die longschade hebben opgelopen door het coronavirus in aanmerking moeten komen voor een pneumokokkenvaccinatie op medische gronden. De staatssecretaris kijkt nog hoe hij dit kan regelen.

Het lukt volgens hem niet om de vaccins eerder dan het najaar toe dienen. Niet alle vaccins zijn er nu en bovendien moet nog met de huisartsen geregeld worden wat de beste manier is om de vaccinaties toe te dienen.

Volgend jaar komen er weer nieuwe vaccins beschikbaar. De raad zal nog adviseren over de doelgroepen die dan het beste kunnen worden inge├źnt.