Verwachte plensbuien maken geen einde aan droogte

De buien die vrijdag en zaterdag worden verwacht, maken geen einde aan de droogte in Nederland. Om het neerslagtekort goed te maken, zou het volgens Weeronline urenlang licht moeten regenen.

De komende twee dagen krijgt Nederland te maken met fikse buien, die gepaard kunnen gaan met hagel en onweer. In korte tijd kan veel neerslag vallen, in totaal zo’n 10 tot 20 millimeter. Dat is behoorlijk meer dan de 6 millimeter die sinds half maart gemiddeld over het land viel.

Toch zijn de buien een druppel op een gloeiende plaat en betekenen ze niet het einde van de droogte. Bij plensbuien wordt het water door de droge grond slecht opgenomen en stroomt veel regen weg via sloten. Alleen urenlange lichte regen kan het droogteprobleem volgens het weerbureau oplossen.