Diamant van 40.000 euro gestolen uit Amsterdamse juwelierszaak

Uit een Amsterdamse juwelierszaak is in februari een diamant gestolen ter waarde van 40.000 euro. Dat meldt de politie vrijdag, die op zoek is naar een man die de vermoedelijke dader is. Er zijn foto’s van hem verspreid.

Op 4 februari betrad de verdachte de juwelier aan de Weteringschans. Daar wilde hij twee soorten diamanten bekijken. De man geeft na een gesprek met een verkoopster aan terug te komen zodra hij een vriend heeft gehaald. Als hij vervolgens de winkel verlaat, blijkt dat hij ongezien een van de twee diamanten heeft weggehaald.

De politie meldt dat de verdachte na de diefstal richting de Spiegelgracht en het Leidseplein is gelopen.