Bij het blussen van een woningbrand aan de Frankhuizerallee in Zwolle is een dode gevonden. De politie gaat ervan uit dat het om de bewoonster van het pand gaat. Van een misdrijf is vermoedelijk geen sprake.

De brand woedde in een appartementencomplex. Omwonenden werden korte tijd geƫvacueerd, maar de brandweer kon al snel het sein brand meester geven, meldt een politiewoordvoerder.

De politie onderzoekt de zaak.