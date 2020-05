Twee verdachten opgepakt na wapenvondst in Terborg

De politie heeft na een wapenvondst in een woning op de Industrieweg in Terborg in de Achterhoek twee bewoners aangehouden. In de woning troffen de agenten veel wapenonderdelen en enkele wapens aan. De verdachten zitten nog vast.

De politie controleerde de woning afgelopen donderdag na een verkoopadvertentie op internet, waarbij een wapen en wapenonderdelen, in dit specifieke geval patroonhouders, te koop werden aangeboden. In de woning bevond zich volgens de politie een soort mini-museum. De politie onderzoekt of alle aangetroffen wapens en -onderdelen vergunningplichtig zijn.