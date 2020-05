Wisselend weekendweer: felle buien op zaterdag, zon op zondag

Het weekend laat een wisselend weerbeeld zien. Komen er zaterdag nog felle buien voor met hagel en onweer, zondag is het overwegend droog en schijnt de zon, weet Weeronline. De temperatuur loopt geleidelijk weer wat op.

Zaterdag begint met buien die vooral in het midden en oosten van het land fel kunnen zijn, met hagel en onweer. Het zuidwesten houdt het waarschijnlijk overwegend droog. Met 12 tot 15 graden is het fris voor begin mei. Zondag wordt het weer beter. In het oosten kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Er is een mix van zon en stapelwolken en het kwik loopt op naar aangename temperaturen tussen 14 tot 18 graden.

Het begin van de week verloopt grotendeels hetzelfde. Vooral in het binnenland is nog kans op een bui maar verder schijnt de zon en wordt het 13 tot 17 graden. Bevrijdingsdag lijkt een overwegend droge en zonnige dag te worden. In het noorden en oosten wordt het zo’n 16 tot 17 graden, landinwaarts iets warmer. De thermometer kan in het zuiden lokaal zelfs de 20 graden aantikken.