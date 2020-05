Jongens (11 en 13 jaar) nemen explosief WOII mee naar huis

Twee jongens van 11 en 13 jaar uit Amsterdam hebben op het strand van een Noord-Hollandse badplaats met een metaaldetector een stuk munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Dat meldt de politie. Het projectiel is inmiddels tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Omdat er iets aan zat vastgekoekt, zagen de jongens niet wat het was en namen ze het mee naar huis in de wijk Watergraafsmeer. Bij het schoonmaken van het voorwerp rook de vader van een van de jongens onraad. Hij maakte foto’s en toonde die aan de politie. Al spoedig bleek dat het om zware munitie ging. Uit voorzorg had de vader de woning al ontruimd. De EOD heeft het projectiel meegenomen en in het Westelijk Havengebied tot ontploffing gebracht.