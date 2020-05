Bruls: houd vol, mensen worden nog steeds ziek

In de centra van diverse gemeenten was het dit weekend te druk en ook op andere plekken kwamen te veel mensen bij elkaar. Ook voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad krijgt steeds meer signalen dat het druk is op straat.

“We merken dat mensen het advies om thuis te blijven meer en meer loslaten. Het wordt daarmee steeds drukker op straat en in recreatiegebieden. De lange duur van de maatregelen (inmiddels zeven weken!), de gunstige berichten over de verspreiding van het coronavirus en het steeds meer opengaan van winkelvoorzieningen spelen hierbij natuurlijk een grote rol”, aldus Bruls, die ook burgemeester is van Nijmegen.

Volgens Bruls wordt de uitdaging groter en groter om de 1,5 metersamenleving realistisch vorm te geven. “Dat zal niet primair door handhaving afgedwongen kunnen worden. En dat moeten we ook niet willen. We roepen iedereen op om vol te houden en zo veel mogelijk thuis te blijven. Mensen worden nog steeds ziek en overlijden door het coronavirus.”

In het centrum van Tilburg was het zaterdag erg druk. Zondag kwamen er veel mensen af op Noordwijk, waar diverse winkels open waren, en was het druk in Limburgse natuurgebieden.