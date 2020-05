De politie is zaterdag in Zeeland met veel man op een melding afgekomen omdat iemand met een vuurwapen zou lopen in een bosgebied bij Tholen. Ook een politiehond werd ingezet. Eenmaal ter plaatse troffen agenten vijf jongens aan die met airsoftwapens aan het spelen waren.

Volgens de politie leken de wapens net echt. Ze zijn in beslag genomen en de jongeren zijn door agenten naar huis gebracht. “Uiteraard zal er nog een straf volgen”, aldus de politie op Facebook.