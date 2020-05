FunX staakt uitzendingen ramadanshow na doodsbedreigingen

NPO-zender FunX stopt per direct met het uitzenden van het programma Ramadan Late Night. De zender heeft hiertoe besloten nadat meerdere medewerkers van FunX via sociale media doodsbedreigingen hadden ontvangen. DJ Morad El Ouakili deed vorige week aangifte van een aantal doodsbedreigingen.

De dreigers vinden dat muziek draaien tijdens de ramadan niet gepast is. “Aangezien de veiligheid van onze medewerkers voorop staat, hebben we extra beveiliging in moeten huren. Een voor ons onacceptabel gevolg van een initiatief dat bedoeld was om mensen samen te brengen”, meldt de zender in een verklaring op zijn website.

De zender neemt respectvolle feedback overigens zeer serieus. “FunX staat altijd open voor kritiek en alle content die wij maken, maken wij samen met onze doelgroep”, beklemtoont de zender. “Het gesprek met het publiek voeren over maatschappelijke onderwerpen betekent dat je ook bereid moet zijn naar elkaar te luisteren. Dat is de kracht van FunX.”

Dj Morad is al bijna tien jaar een van de belangrijke ‘gezichten’ van zender FunX. Sinds een paar jaar maakt hij ook programma’s op NPO Radio 1.