Nederland twee minuten stil voor oorlogsdoden

In heel Nederland zijn maandagavond met twee minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse militairen die in de decennia daarna sneuvelden. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Herdenking, waarbij vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig mag zijn. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima legden voorafgaand aan de stilte een krans bij het Nationaal Monument.

De koning hield ook een toespraak op de vrijwel lege Dam. Dat doet hij omdat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Het is nog nooit eerder gebeurd dat het staatshoofd heeft gesproken tijdens Dodenherdenking.

Bij de Nationale Herdenking, die rechtstreeks op televisie is te volgen, zijn verder premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet, voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei. Twee scouts leggen negen kransen namens overheden en organisaties, die dat normaal gesproken zelf doen.

Op diverse andere plekken in het land zijn ook herdenkingen, maar ook daarbij is vanwege de uitbraak van het coronavirus geen publiek aanwezig.

De Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte werd door een zeer beperkt aantal mensen bijgewoond. De voorzitter van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp en de secretaris en de burgemeester van Wassenaar legden een krans. De bourdonklok werd niet door drie personen, zoals de afgelopen zestig jaar, maar aan weerszijden door één persoon geluid.

Op het Nationaal Militair Ereveld op de Grebbeberg in Rhenen was een besloten herdenking. De erevelden en herinneringscentra waren maandag gesloten om te voorkomen dat er toch publiek zou komen.

Voorafgaand aan de herdenking op de Dam vond in de – eveneens lege – Nieuwe Kerk de jaarlijkse bijeenkomst plaats met de 4 meivoordracht. Die werd dit jaar gehouden door schrijver Arnon Grunberg. In zijn tekst met de titel ‘Nee’ omschreef hij het verleden, heden en toekomst. Simone Kleinsma zong een lied, begeleid door een klein ensemble van het Metropole Orkest. De plechtigheid was eveneens live te volgen op tv.