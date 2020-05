Filmmuseum Eye biedt naoorlogse films aan op website

Eye Filmmuseum biedt de eerste naoorlogse films uit zijn digitale collectie gratis aan op zijn website.

Volgens het museum werden na de bevrijding 75 jaar geleden “ook in Nederland langzaamaan weer camera’s opgepakt om het leven op film vast te leggen in drama en documentaire”. Gedigitaliseerde resultaten daarvan kunnen nu online worden bekeken.

Daaronder drie lange speelfilms (LO-LKP, Niet tevergeefs en De overval), de korte film Zes jaren en fragmenten uit de documentaire Herwinnen door werken.

Deze documentaire werd enkele jaren geleden herontdekt en gerestaureerd. In april 1945 begon fotohandelaar en filmmaker Alex Roosdorp na de bevrijding van Deventer met het maken van filmopnamen van zijn woonplaats en omgeving. Dat resulteerde in een 80 minuten durende documentaire die hij maakte met zijn echtgenote over het bevrijde Nederland. Daarin staan niet de beelden van de intocht van de geallieerden en de bevrijdingsfeesten centraal, maar de verwoestingen in steden en de vernielde infrastructuur.

In december 1962 verscheen De overval in de bioscopen, een film over de geweldloze bevrijding van een aantal verzetsstrijders uit de strafgevangenis van Leeuwarden op 8 december 1944. De film trok bijna anderhalf miljoen bezoekers en zou het begin zijn van een reeks Nederlandse oorlogsfilms. Vanaf dat moment werd de Tweede Wereldoorlog een van de grote thema’s in de Nederlandse speelfilm.