Minister Kaag: nationalisme niet de oplossing voor coronacrisis

Volgens minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag zijn nationalisme en protectionisme niet het antwoord op de coronacrisis. Dat zegt ze in een interview met AD. “Daar komen we als land economisch gezien niet verder mee.”

“Iedereen die nu roept ‘nationalisme of protectionisme is goed’, vergeet dat je dan alles opknipt. De meeste landen hebben noch de slagkracht, noch de markt om dat te kunnen.” Nederland kan dat als handelsland al helemaal niet, stelt de minister.

Volgens Kaag is internationale samenwerking nu belangrijk, om de crisis die het coronavirus veroorzaakt te bezweren. “De les van corona is niet achter de dijken, deuren dicht. Van 100 procent afhankelijkheid teruggaan naar 0 is niet reĆ«el en niet de oplossing.”

De minister pleit voor het maken van blijvende veranderingen en niet alles bij het oude laten als de uitbraak voorbij is. Zo wil ze de lonen van mensen die in de zorg en het onderwijs werken verhogen, wanneer dat financieel weer mogelijk is. Ze wil ook dat er naar duurzaamheid en digitalisering wordt gekeken.