Stedelijke musea vragen om extra overheidssteun vanwege corona

De directies van vier grote stedelijke musea in Nederland vragen om extra overheidssteun vanwege de coronacrisis. Het Stedelijk Museum (Amsterdam), Centraal Museum (Utrecht), Kunstmuseum (Den Haag) en Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam) hopen dat daarmee de financiële klappen, veroorzaakt door het coronavirus, kunnen worden opgevangen voor veel Nederlandse musea.

Het huidige steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector zou niet genoeg zijn. In een brief aan enkele wethouders waarschuwen de vier museumdirecties onder meer voor te strenge regelingen. “Al snel bleek dat het voorwaardenpakket nauwelijks voorziet in hulp aan gemeentelijk en regionaal gesubsidieerde instellingen en de regels voor niet-rijksgesubsidieerde instellingen dusdanig streng zijn, dat onze musea enkel en alleen ondersteund worden bij een dreigend faillissement.”

Ook wordt het belang van de vier grote stedelijke musea benadrukt. Voor Nederland zelf, maar ook daarbuiten. Om een “rampzalige situatie” te voorkomen, wordt de overheid opgeroepen “de handen ineen te slaan” om zo te voorkomen dat het “museale veld verdort tot een grauwe vlakte”.