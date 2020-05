Erasmus: al 30 coronapatiënten kregen plasma toegediend

Al dertig coronapatiënten hebben in de afgelopen weken bloedplasma gekregen van mensen die zijn hersteld van het virus. Dat gebeurde in verschillende ziekenhuizen die meedoen aan een onderzoek of de antistoffen in het plasma misschien kunnen dienen als geneesmiddel. De coördinatie van het onderzoek is in handen van het Erasmus MC.

Wie genezen is van een coronavirusinfectie heeft meestal beschermende antistoffen in het bloed. Die antistoffen zouden het ziektebeloop van coronapatiënten mogelijk gunstig kunnen beïnvloeden. Uit het onderzoek dat internist-infectioloog Bart Rijnders onlangs samen met bloedbank Sanquin startte, moet duidelijk worden of dit werkelijk zo is. De komende maanden doen in totaal 426 patiënten mee. Op basis van loting krijgt de ene helft bloedplasma toegediend, de andere helft de standaardbehandeling voor coronapatiënten. Op die manier zijn de effecten goed te meten.

Of het echt zo werkt is nog niet zeker, en ook is nog niet duidelijk of er bijwerkingen zijn, al zijn die nog niet bemerkt.

Eerder onderzoek van het Erasmus MC toonde wel aan dat apen dergelijke beschermende antistoffen maken. Rijnders: “Ook de analyse van het plasma van de eerste dertig donoren in deze studie laat zien dat de meerderheid van hen twee weken na het einde van de ziekte deze antistoffen in meerdere of mindere mate heeft aangemaakt.” Rijnders vindt het nog veel te vroeg om op basis van de eerste dertig patiënten met conclusies te komen.

Afgelopen week zijn ook het Maasstad Ziekenhuis, het Zorgsaam Ziekenhuis, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en het VieCuri Medisch Centrum gestart. Dertien andere volgen op korte termijn. En volgens Rijnders is er ook belangstelling in onder meer Brazilië, Zwitserland en Oman. Aan donoren geen gebrek, de onderzoekers zeggen dat heel veel mensen zich aanmelden.