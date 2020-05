Ilse DeLange en Duncan Laurence doen mee aan songfestivalshow

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Ilse DeLange en Duncan Laurence doen mee aan de internationale show Eurovision: Europe Shine A Light die op 16 mei in 45 landen wordt uitgezonden als alternatief voor het geannuleerde Eurovisiesongfestival. De NPO en de EBU (European Broadcasting Union) kondigden woensdag de gastoptredens aan.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt een orkestversie van het nummer Love Shine A Light van Katrina and The Waves, het winnende nummer van het songfestival in 1997. Ilse DeLange zingt een duetversie van de songfestivalklassieker Ein Bisschen Frieden, samen met Michael Schulte die in 2018 Duitsland vertegenwoordigde. Ein Bisschen Frieden is het nummer van zangeres Nicole waarmee Duitsland in 1982 voor het eerst het Eurovisiesongfestival wist te winnen. Duncan Laurence, de winnaar van vorig jaar, zingt zijn nieuwe nummer Someone Else, voor het eerst tijdens een liveshow.

Israëls Eurovisie-winnaar uit 1979, Gali Atari, zingt haar hit Hallelujah samen met een speciaal Junior Eurovisie Songfestival-koor. Andere optredens zijn van de songfestivalwinnaars Måns Zelmerlöw uit Zweden, Marija Šerifović uit Servië en Netta uit Israël. Johnny Logan zal zijn winnende nummer What’s Another Year uit 1980 zingen. Hij brengt het nummer samen met songfestivalfans van over de hele wereld waarmee hij een groot songfestivalkoor vormt.

De show wordt vanuit een Nederlandse studio – zonder publiek – in het Engels gepresenteerd door Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit. YouTube-ster Nikkie de Jager verzorgt de online-updates. Cornald Maas verzorgt het Nederlandse commentaar.