Koning bij nationale herdenking bij Indisch Monument

Koning Willem-Alexander is op 15 augustus aanwezig bij de nationale herdenking van de Japanse capitulatie in 1945. De herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag krijgt dit jaar een andere invulling dan gepland vanwege coronamaatregelen, maar de precieze vorm ervan maakt de organisatie volgende maand bekend.

Door de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945, dit jaar 75 jaar geleden, kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en daarmee voor Nederlands-Indië. Tijdens de herdenking worden alle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht.

Het thema van dit jaar is ‘geef kleur aan je verleden’. “Nu het een mensenleven geleden is en er steeds minder ooggetuigen zijn, lopen we het risico dat de oorlog wordt als een oude zwart-wit familiefoto: een plaatje van lang geleden met onbekende gezichten die ons weinig zeggen”, licht de organisatie het thema toe. “Maar de achterliggende verhalen en ervaringen mogen niet worden vergeten. Wij moeten erover blijven vertellen, de oude foto’s levend houden door ze in te kleuren. Met de herinneringen van ooggetuigen zelf, maar ook met de ervaringen van hun kinderen en kleinkinderen, inmiddels 2 miljoen Nederlanders.”

De herdenking wordt live uitgezonden op televisie. Elk jaar komen er ambassadeurs, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het kabinet. De koning komt elke vijf jaar.