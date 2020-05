‘Meeste Nederlanders steunen versoepeling lockdown’

Zo’n driekwart van de Nederlanders wil dat de maatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld. Een op de acht mensen wil dat alle beperkingen worden opgeheven, een op de negen mensen wil dat de huidige beperkingen blijven gelden. Dat komt naar voren in de enquête Namens Nederland, die door meer dan 100.000 mensen is ingevuld.

Om de verspreiding van het virus te beperken, willen veel mensen wel dat er maatregelen worden genomen, zoals het dragen van mondkapjes en het uitvoeren van meer testen. Ook voor quarantaine van besmette mensen en hun gezinsleden is veel steun. Bijna de helft is voor quarantaine van ouderen en mensen in andere risicogroepen.

Verder zien mensen graag dat er speciale maatregelen op het werk worden genomen, zoals meer afstand tussen werkplekken en de mogelijkheid om op flexibele tijden te werken.

De peiling Namens Nederland is opgezet door NL2025, een samenwerkingsverband van betrokken ondernemers, sporters, wetenschappers, mensen uit de kunstwereld en anderen.