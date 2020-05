Rover: mondkapjes maken meer reizigers mogelijk

Rover is blij dat er door de mondkapjesplicht per 1 juni meer mensen mee kunnen met het openbaar vervoer (ov). De reizigersvereniging heeft er vertrouwen in dat er genoeg ruimte in het ov komt zolang reizen in de spits vermeden wordt en werken en onderwijs volgen vooral thuis te doen.

De vereniging wil de verantwoordelijkheid om al dan niet te reizen aan de reiziger zelf overlaten. Dit ondanks de oproep van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om alleen gebruik te maken van het ov als het strikt noodzakelijk is. “We zijn blij dat mensen kiezen voor het openbaar vervoer, dit is goed voor onze samenleving en het milieu. Dan kan het niet zo zijn dat alleen de ov-reiziger per 1 juni nog niet naar het museum of terras kan”, stelt Rover-directeur Freek Bos.

Voor de coronacrisis kende het openbaar vervoer tijdens de daluren een bezetting van rond de 30 procent. Rover wil graag dat de capaciteit in het ov vergroot wordt door het inzetten van lange treinen en extra touringcars.