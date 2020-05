Rutte: alleen van het slot als we coronaregels blijven naleven

De coronamaatregelen kunnen worden versoepeld, maar daar gaat een streep door als mensen de teugels weer te veel laten vieren. “Dit kan alleen als iedereen zich verstandig blijft gedragen”, zegt premier Mark Rutte.

Het kabinet gaat na iedere versoepeling kijken of het coronavirus niet weer opflakkert, aldus Rutte na kabinetsberaad over de coronacrisis. Het kabinet gaat “zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord” te werk. “Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.”

Een aantal voorschriften blijft daarom belangrijk, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Daar moet iedereen zich aan blijven houden. Zo moeten mensen thuisblijven bij klachten.