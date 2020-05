Op Aruba is een derde patiënt overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat meldde de regering donderdag. De eerste sterfgevallen door het coronavirus op Aruba dateren van bijna een maand geleden.

In totaal zijn er 101 besmettingen op Aruba geregistreerd. In de afgelopen twee weken is het aantal besmettingen nauwelijks gewijzigd. Negen mensen zijn nog niet hersteld. Bijna 1800 mensen op het eiland zijn getest.