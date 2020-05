Organisatie songfestival bekijkt impact van vaccinbesluit kabinet

De Nederlandse organisatie van het Eurovisiesongfestival kan nog niet zeggen wat de gevolgen zijn van het nieuwe kabinetsbesluit over grote evenementen tijdens de coronacrisis. Hiervoor is tijd nodig, zegt een woordvoerster van de NPO. Massale evenementen mogen van het kabinet pas weer plaatsvinden als er een vaccin tegen het virus gevonden is.

De nieuwe besluiten van het kabinet moeten nu besproken worden met alle partijen die bij de organisatie betrokken zijn, zoals de gemeente Rotterdam en de European Broadcasting Union (EBU). “Het is nu dus nog te vroeg om uitsluitsel te geven over de organisatie en de vorm van het ESF in 2021”, aldus de zegsvrouw. “We komen hier op een later moment deze maand op terug.”

Ze zegt te begrijpen dat het publiek graag wil weten wat de coronamaatregelen betekenen voor de organisatie van een evenement zoals het songfestival. “Uiteraard staat de gezondheid van deelnemers, medewerkers en bezoekers altijd voorop.”

Het Eurovisiesongfestival zou half mei in Rotterdam plaatsvinden, maar werd geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus. Rotterdam besloot recent dat de gemeente de organisatie van de 2021-editie van het liedjesfestijn op zich wil nemen.