Bij een steekincident in het Limburgse Tegelen is een persoon woensdagavond laat gewond geraakt. De steekpartij vond rond 23:35 plaats op de Gasthuisstraat. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

De gewonde was aanspreekbaar en moest zich onder doktersbehandeling stellen. Het slachtoffer hoefde volgens de politie niet naar het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk hoe de steekpartij is ontstaan. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.