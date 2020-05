Verlinde: Kabinet vertelt oneerlijk verhaal over theaters

Het kabinet gaat voorbij aan de werkelijkheid van de Nederlandse theaters door te beweren dat zij op 1 juni hun deuren weer kunnen openen. Dat stelde Albert Verlinde, directeur van Stage Entertainment, donderdag in Goedemorgen Nederland. Stage is een van de grootste theaterproducenten van Nederland.

“Dat is gewoon niet waar”, vindt hij. Tijdens de persconferentie op woensdag werd duidelijk dat theaters vanaf 1 juni een maximaal aantal van dertig bezoekers mag ontvangen. Vanaf 1 juli wordt dat verhoogd naar honderd man.

“Ik ben echt boos. Ik vind het een oneerlijk verhaal”, zegt theaterproducent Verlinde. “Ik weet niet wie daar de teksten schrijft, maar het feit dat je durft te zeggen dat theaters opengaan terwijl je aan de andere kant zegt dat er dertig man naar binnen mogen, inclusief personeel…”

Verlinde had liever dat premier Rutte gezegd had dat de theaters dicht bleven. “Wees dan een vent en zeg dat. Dit is een schijnopening”, vindt Verlinde. “Om mensen binnen te laten heb je al vier man nodig”, legt hij uit. “Er gaat denk ik niets open in Nederland.”

Het enige waar Verlinde nu nog op hoopt, is dat de klappen die de theaterwereld financieel krijgt inderdaad worden opgevangen. “Het is echt belachelijk wat daar gisteravond gezegd is”, benadrukt hij nogmaals. Het bedrijf van Verlinde, Stage Entertainment, stevent dit jaar volgens Verlinde af op een omzetverlies van 40 Ã 50 miljoen euro.