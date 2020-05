Zaak bioscoopmoorden Groningen tussentijds voor rechter

Bij de rechtbank in Groningen vindt donderdag een tussentijdse zitting plaats in de zaak tegen Ergün S. (34), die wordt verdacht van het doodsteken van een schoonmakersechtpaar in een bioscoop in Groningen. S. heeft eerder verklaard dat hij in een psychose verkeerde toen hij het paar met een mes te lijf ging. Het onderzoek naar de psyche van S. heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen.

De lichamen van de twee slachtoffers, Gina en Marinus Visser (55 en 56 jaar), werden op 26 oktober gevonden in de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. De man en vrouw waren al jaren schoonmaker bij de bioscoopketen.

S. was op de bewuste ochtend bij de bioscoop naar binnen geglipt via een schuifdeur die net door een medewerker was gebruikt om het pand te verlaten. Hij was op zoek naar een slaapplaats. Hij had naar eigen zeggen veel geblowd en lang niet geslapen. In de bioscoop is S. naar eigen zeggen overlopen door Gina Visser. Hij zou hebben gezwaaid met een mes, waardoor de vrouw achterover viel. Vermoedelijk is Marinus Visser op het geschreeuw afgekomen, waarna S. hem met het mes aanviel. Van het doodsteken van de man zegt S. niets meer te weten. Op het gebruikte mes is bloed van beide slachtoffers gevonden.

S. werd een dag na de steekpartij bij een tankstation in Groningen getraceerd. De politie schakelde hem uit door hem in een been te schieten. Na de ontdekking van de lichamen van de slachtoffers was vrijwel direct duidelijk dat S. de vermoedelijke dader was. Bewakingscamera’s hebben hem geregistreerd en in de bioscoop had hij identiteitspapieren achtergelaten.

S. zou in april in het Pieter Baan Centrum (PBC) worden geplaatst voor een gedragskundige observatie. De plaatsing is uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus, meldt zijn advocaat. Het PBC draait door de coronacrisis op halve kracht, waardoor de wachttijden oplopen. S. zit in een psychiatrische afdeling van het huis van bewaring in voorarrest.

De zitting donderdag focust naar verwachting vooral op de verlenging van dat voorarrest. In februari meldde het Openbaar Ministerie al dat het politieonderzoek is afgerond.