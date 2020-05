Albert Verlinde ontwikkelt protocol voor grote theaters

Directeur Albert Verlinde van Stage Entertainment Nederland ontwikkelt een protocol om in grote theaters toch een paar honderd mensen in de zaal toe te laten.

Verlinde legde bij Radio Oranje/Troost TV uit bijvoorbeeld bij het Circustheater meerdere ingangen te willen creëren. In de zaal zelf wordt steeds een rij leeg gelaten om anderhalve meter afstand tussen de mensen in het publiek te waarborgen. “En tussen de gezelschappen komen plastic schotjes, zodat je een beetje in je eigen skybox zit”, aldus Verlinde.

Stage Entertainment heeft tests gedaan met deze manier van publiek indelen en dit werkt, volgens Verlinde. “Het laatste probleem is de ruimte die je creëert voor de acteurs achter de schermen. Iedereen moet genoeg plek hebben voor het omkleden of de changementen”, stelt hij. In ieder geval komt er een ruimte van zeker 2 meter tussen het podium en het publiek.

Stage, waarvan grote producties als Anastasia, Lazarus en Tina Turner zijn stilgelegd, heeft de laatste dagen intensief contact met topambtenaren van Economische Zaken over de plannen. “Het probleem met theaters is dat zelfs als we voor een kwart bezet zijn, dat er 300, 400 mensen langere tijd met z’n allen in een ruimte zitten. Daarom is EZ wat huiverig, want nog nergens anders worden op dit moment zoveel mensen langere tijd samengezet.” Een ander dilemma is dat elk theater anders is, beklemtoont Verlinde. “Je moet echt oplossingen op maat zoeken.”