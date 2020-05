CZ-topman: concentreer coronazorg in een paar ziekenhuizen

De zorg voor patiënten met het coronavirus kan het beste in een paar centra worden gebundeld. Dat zegt bestuursvoorzitter Joep de Groot van zorgverzekeraar CZ in Trouw. Zo komt er ruimte vrij voor kleinere ziekenhuizen om de ‘gewone’ patiënt te behandelen.

Volgens De Groot moet niet meer ieder ziekenhuis patiënten verzorgen die zijn besmet met het coronavirus. “Concentreer de zorg voor Covid-patiënten in een paar centra in de regio zodat de andere ziekenhuizen de reguliere zorg kunnen oppakken. Dan krijgt iedereen de zorg die nodig is.”

Nederland gaat een transitiefase in en die fase duurt totdat er een vaccin is, wat nog anderhalf jaar kan duren. De verspreiding van Covid-patiënten over alle ziekenhuizen is voor deze fase niet efficiënt, zegt De Groot. “Als je een kleine ic hebt, heb je met pijn en moeite het aantal bedden vergroot, maar de getallen blijven relatief klein. Zelfs als je twee of drie patiënten hebt, is de impact op het ziekenhuis enorm. Daarom is het wat ons betreft verstandiger twee of drie centra te kiezen en de andere ziekenhuizen vrij te spelen voor gewone zorg.”